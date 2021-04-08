Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону конфликта в Донбассе. На своей странице в Twitter он сообщил, что приехал поддержать украинскую армию в сложную минуту, и выразил соболезнование семье погибшего 23-летнего бойца вооруженных сил Украины. При этом Зеленский по-прежнему хранит молчание по факту недавней трагической гибели по вине ВСУ двух детей в Донбассе.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.