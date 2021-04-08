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60 минут 08.04.2021

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60 минут по горячим следам 08.04.2021
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60 минут по горячим следам (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону конфликта в Донбассе. На своей странице в Twitter он сообщил, что приехал поддержать украинскую армию в сложную минуту, и выразил соболезнование семье погибшего 23-летнего бойца вооруженных сил Украины. При этом Зеленский по-прежнему хранит молчание по факту недавней трагической гибели по вине ВСУ двух детей в Донбассе.

 

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