В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Закон помер, а суд лежить! Що відбувається з судовою системою України. Конституційний Тупицький? Як створити незалежний суд? Захід нам допоможе? Або допоможе знищити? РНБО замість суду? Безпека замість верховенства права? Колапс провозастосування?

Гості студії:

– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики;

– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;

– Друзенко Геннадій, правник, експерт-міжнародник;

– Кущ Олексій, економіст;

– Піскун Святослав, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України;

– Якубін Олексій, політолог, кандидат політичних наук;

– Веніславський Федір, представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України;

– Шевченко Євгеній, народний депутат України, фракція "Слуга Народу".

Обговорювані теми:

- Коли в Україні відбудеться судова реформа?

- Що не так з Олександром Тупицьким?

- Чи законні рішення РНБО?

- Про оточення Володимира Зеленського;

- Хто боїться Володимира Зеленського?

- Про проблеми в Україні.

Смотрите онлайн НАШ Чёрный квадрат Карасёва. РНБО вместо украинского суда (6 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.