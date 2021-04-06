НАШ - Чёрный квадрат Карасёва. РНБО вместо украинского суда (6 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Закон помер, а суд лежить! Що відбувається з судовою системою України. Конституційний Тупицький? Як створити незалежний суд? Захід нам допоможе? Або допоможе знищити? РНБО замість суду? Безпека замість верховенства права? Колапс провозастосування?
Гості студії:
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики;
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;
– Друзенко Геннадій, правник, експерт-міжнародник;
– Кущ Олексій, економіст;
– Піскун Святослав, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України;
– Якубін Олексій, політолог, кандидат політичних наук;
– Веніславський Федір, представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України;
– Шевченко Євгеній, народний депутат України, фракція "Слуга Народу".
Обговорювані теми:
- Коли в Україні відбудеться судова реформа?
- Що не так з Олександром Тупицьким?
- Чи законні рішення РНБО?
- Про оточення Володимира Зеленського;
- Хто боїться Володимира Зеленського?
- Про проблеми в Україні.
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