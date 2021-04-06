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НАШ. Чёрный квадрат Карасёва. РНБО вместо украинского суда 06.04.2021

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НАШ 06.04.2021. Чёрный квадрат Карасёва. РНБО вместо украинского суда
07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 06.04.2021

НАШ - Чёрный квадрат Карасёва. РНБО вместо украинского суда (6 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Закон помер, а суд лежить! Що відбувається з судовою системою України. Конституційний Тупицький? Як створити незалежний суд? Захід нам допоможе? Або допоможе знищити? РНБО замість суду? Безпека замість верховенства права? Колапс провозастосування?

 

Гості студії:
– Бортнік Руслан,  директор Українського інституту політики;   
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;    
– Друзенко Геннадій, правник, експерт-міжнародник; 
– Кущ Олексій, економіст;
– Піскун Святослав, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України;   
– Якубін Олексій, політолог, кандидат політичних наук;  
– Веніславський Федір,  представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України; 
– Шевченко Євгеній, народний депутат України, фракція "Слуга Народу".

 

Обговорювані теми:
- Коли в Україні відбудеться судова реформа?
- Що не так з Олександром Тупицьким?
- Чи законні рішення РНБО?
- Про оточення Володимира Зеленського;
- Хто боїться Володимира Зеленського?
- Про проблеми в Україні.

 

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