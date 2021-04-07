НАШ - Марафон. Эскалация на Донбассе. Экстренное заседание ТКГ. Локдаун по всей Украине. Мураев (7 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
– Соціальний аспект
Гості студії:
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Маслов Денис, народний депутат України, "Слуга народу"
– Сотник Олена , народний депутат України VIII скл.
– Кириченко Тетяна, політичний оглядач
– Бондарєв Костянтин, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"
17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Мураєв Євгеній, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.
Обговорювані теми:
– Всесвітній день здоров’я, ковід в Україні, вакцинація, локдаун
– Загострення на Донбасі, куди перенесуть ТКГ?
– ЗМІ: Зеленський планує поїздку на Донбас
– На російському каналі СТС пройшла прем'єра серіалу "Папік 2", який знімає "Квартал 95".
– Викрадення судді Чауса.
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