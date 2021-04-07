В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1

– Соціальний аспект

Гості студії:

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Маслов Денис, народний депутат України, "Слуга народу"

– Сотник Олена , народний депутат України VIII скл.

– Кириченко Тетяна, політичний оглядач

– Бондарєв Костянтин, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3

– Мураєв Євгеній, лідер партії "НАШІ", народний депутат України VII-VIII скл.

Обговорювані теми:

– Всесвітній день здоров’я, ковід в Україні, вакцинація, локдаун

– Загострення на Донбасі, куди перенесуть ТКГ?

– ЗМІ: Зеленський планує поїздку на Донбас

– На російському каналі СТС пройшла прем'єра серіалу "Папік 2", який знімає "Квартал 95".

– Викрадення судді Чауса.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Эскалация на Донбассе. Экстренное заседание ТКГ. Локдаун по всей Украине. Мураев (7 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.