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НАШ. Важливе. Скандальное заявление Кравчука. Червоненко, Дяченко 07.04.2021

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НАШ 07.04.2021. Важливе. Скандальное заявление Кравчука. Червоненко, Дяченко
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НАШ - Важливе. Скандальное заявление Кравчука. Червоненко, Дяченко (7 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Лукашев Олександр, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";
– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці;
– Тарасенко Тарас, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Федоренко Юрій, депутат Київської міської ради, "Слуга народу", консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;
– Лапін Ігор, народний депутат України VIII скл.;
– Дяченко Олена, політичний експерт;
– Червоненко Євген, міністр транспорту та зв'язку 2005 р., народний депутат України IV скликання.

 

Обговорювані теми: 
- Скандальна заява Леоніда Кравчука;
- Загострення на Донбасі. Зеленський і Столтенберг, укріплення на кордонах;
- Перенесення ТКГ до Польщі;
- Львівський губернатор увічнив пам'ять есесівців "Галичини";
- Вакцинація. Локдаун. Кличко vs. ОП. Чи буде загальнонаціональний локдаун?
- Юрій Вітренко пішов з посади?
- Декларації "Слуг народу".

 

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