Марафон. Эскалация на Донбассе. Экстренное заседание ТКГ. Локдаун по всей Украине. Мураев

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Лукашев Олександр, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя";

– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці;

– Тарасенко Тарас, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Федоренко Юрій, депутат Київської міської ради, "Слуга народу", консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

– Лапін Ігор, народний депутат України VIII скл.;

– Дяченко Олена, політичний експерт;

– Червоненко Євген, міністр транспорту та зв'язку 2005 р., народний депутат України IV скликання.

Обговорювані теми:

- Скандальна заява Леоніда Кравчука;

- Загострення на Донбасі. Зеленський і Столтенберг, укріплення на кордонах;

- Перенесення ТКГ до Польщі;

- Львівський губернатор увічнив пам'ять есесівців "Галичини";

- Вакцинація. Локдаун. Кличко vs. ОП. Чи буде загальнонаціональний локдаун?

- Юрій Вітренко пішов з посади?

- Декларації "Слуг народу".

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