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Дождь. СПЧ о Навальном. Российские военные у границы с Украиной. Зеленский в Донбассе. Новые санкции США 08.04.2021

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Телеканал Дождь 08.04.2021. СПЧ о Навальном. Российские военные у границы с Украиной. Зеленский в Донбассе. Новые санкции США
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Телеканал Дождь - СПЧ о Навальном. Российские военные у границы с Украиной. Зеленский в Донбассе. Новые санкции США (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Совет по правам человек при президенте России (СПЧ) проверит информацию о вспышке туберкулеза в покровской ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом заявил глава совета Валерий Фадеев, его цитирует ТАСС. 

 

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, сообщается на сайте его офиса. Он собирается встретиться с украинскими военными, чтобы «поддержать боевой дух защитников». «Как верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в это тяжелое время в Донбассе. Еду на территорию эскалации», — написал Зеленский в твиттере.

 

Администрация США рассматривает возможность введения новых санкций и высылки российских дипломатов в ответ на кибератаку и возможное вмешательство в президентские выборы, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника. 

 

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