Новое обострение на российско-украинской границе: с чем оно связано

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Совет по правам человек при президенте России (СПЧ) проверит информацию о вспышке туберкулеза в покровской ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом заявил глава совета Валерий Фадеев, его цитирует ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой, сообщается на сайте его офиса. Он собирается встретиться с украинскими военными, чтобы «поддержать боевой дух защитников». «Как верховный главнокомандующий я хочу быть с нашими солдатами в это тяжелое время в Донбассе. Еду на территорию эскалации», — написал Зеленский в твиттере.

Администрация США рассматривает возможность введения новых санкций и высылки российских дипломатов в ответ на кибератаку и возможное вмешательство в президентские выборы, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

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