В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1

– Соціальний аспект

Гості студії:

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010)

– Бардіна Марина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Савченко Надія, народний депутат України VIII скл.

– Кармазін Юрій, народний депутат України II, III, IV, VI скликань

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3

– Москаль Геннадій, Голова Закарпатської ОДА 2015-2019 р.р.

Обговорювані теми:

– Перебудова: чи побудує Зеленський країну мрій?

– Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою на Донбас

– Арестович: про дотримання «тиші» на Донбасі не вдалося домовитися через РФ та ОРДЛО

– Зеленський: Єдиний шлях до завершення конфлікту на Донбасі – це НАТО

– Зникнення судді Чауса

– Львівський губернатор увічнив пам'ять есесівців "Галичини"

– Боротьба з ковідом.

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