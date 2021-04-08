НАШ - Марафон. Зеленский на Донбассе. Заявление Кравчука. Вступление в НАТО. Савченко, Москаль (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
Еще
В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
– Соціальний аспект
Гості студії:
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Семиноженко Володимир, академік НАН України, Віце-прем'єр-міністр України (1999, 2001-2002,2010)
– Бардіна Марина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Савченко Надія, народний депутат України VIII скл.
– Кармазін Юрій, народний депутат України II, III, IV, VI скликань
17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Москаль Геннадій, Голова Закарпатської ОДА 2015-2019 р.р.
Обговорювані теми:
– Перебудова: чи побудує Зеленський країну мрій?
– Володимир Зеленський відбув з робочою поїздкою на Донбас
– Арестович: про дотримання «тиші» на Донбасі не вдалося домовитися через РФ та ОРДЛО
– Зеленський: Єдиний шлях до завершення конфлікту на Донбасі – це НАТО
– Зникнення судді Чауса
– Львівський губернатор увічнив пам'ять есесівців "Галичини"
– Боротьба з ковідом.
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Зеленский на Донбассе. Заявление Кравчука. Вступление в НАТО. Савченко, Москаль (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.