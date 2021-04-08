Перший Незалежний - Live шоу. Корнейчук, Либерман, Постернак, Силантьев (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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Сегодня в "Live шоу" на "Першому Незалежному" обсудят действия Зеленского, усиление карантинных ограничений, вакцинацию украинцев и ситуацию на Донбассе.
Гости студии: Политтехнолог Олег Постернак, экс-нардеп Денис Силантьев, политический аналитик Дмитрий Корнейчук, адвокат Иван Либерман.
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