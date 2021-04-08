Большой день. Обострение на Донбассе. В плену пандемии

Сегодня в "Live шоу" на "Першому Незалежному" обсудят действия Зеленского, усиление карантинных ограничений, вакцинацию украинцев и ситуацию на Донбассе.

Гости студии: Политтехнолог Олег Постернак, экс-нардеп Денис Силантьев, политический аналитик Дмитрий Корнейчук, адвокат Иван Либерман.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Live шоу. Корнейчук, Либерман, Постернак, Силантьев (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.