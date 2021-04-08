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Соловьёв LIVE. "Страшный позор": Соловьев резко высказался о провокации Украины в Донбассе. Как ответит Россия 08.04.2021

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Соловьёв LIVE 08.04.2021. "Страшный позор": Соловьев резко высказался о провокации Украины в Донбассе. Как ответит Россия
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Соловьёв LIVE - "Страшный позор": Соловьев резко высказался о провокации Украины в Донбассе. Как ответит Россия (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Россия, Украина и непризнанные республики обмениваются жесткими заявлениями о ситуации в Донбассе. Что известно о ней «на земле» и чем объяснить обострение публичной риторики и перемещения военных? 

 

Никогда еще с момента подписания соглашений о прекращении огня в июле прошлого года ситуация в Донбассе не была столь взрывоопасной. В отчете от 6 апреля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более двух тысяч нарушений перемирия. Это в десять раз больше, чем в предыдущие недели.

 

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать полномасштабную операцию в Донбассе по «карабахскому сценарию». На Украине сообщения о предвоенной ситуации называют «российской пропагандой». При этом президент Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к США, уговаривая принять страну в НАТО.

 

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