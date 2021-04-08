США после прихода к власти Демпартии намерены вновь возглавить борьбу против изменения климата и за внедрение «зелёных технологий». Нужно ли России следовать этому примеру и идти «в ногу со всем миром»? Или это очередная попытка Запада навязать нам заведомо тупиковый путь развития?

Смотрите онлайн Шафран "Зелёные технологии". Запад опять пытается обмануть Россию (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.