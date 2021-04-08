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Шафран. "Зелёные технологии". Запад опять пытается обмануть Россию 08.04.2021

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Шафран 08.04.2021. "Зелёные технологии". Запад опять пытается обмануть Россию
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Шафран - "Зелёные технологии". Запад опять пытается обмануть Россию (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Анна Шафран

США после прихода к власти Демпартии намерены вновь возглавить борьбу против изменения климата и за внедрение «зелёных технологий». Нужно ли России следовать этому примеру и идти «в ногу со всем миром»? Или это очередная попытка Запада навязать нам заведомо тупиковый путь развития?

 

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