Дмитрий Гордон - Война с Россией. Секретное оружие Украины. Российские паспорта на помойке (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
- о том, почему даёт интервью по-русски
- о том, зачем Россия стягивает войска на границе с Украиной
- "От России можно ожидать всего, но Украина готова дать отпор агрессору. Повторения сценария 2014 года невозможно"
- "Забудьте о Донбассе: Донбасс – территория Украины, поэтому куда Киев пойдёт на своей территории – не должно волновать Россию"
- "Россиянам не стоит инвестировать в Крым"
- о жителях Донбасса, которые получили российские паспорта: "Они ошиблись: они эти паспорта порвут, выкинут в мусорное ведро и будут жить спокойно в Украине"
- об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной
- о коридоре Путина в Крым
- о поездке Зеленского на Донбасс
- "Украинская армия должна быть контрактной с большими зарплатами"
- "37 миллиардов долларов воруют из бюджета"
- о заседаниях СНБО
- об отношении украинцев к россиянам
- "Мы во всеоружии и готовы к вашему приходу, но в Россию пойдут тысячи гробов"
- "Мы готовы заплатить цену за возврат своих территорий"
- "Фильм Белингкет будет хуже, чем я предполагал"
- об отношении к "Спутнику" и вакцинации
- "Зонтик НАТО над Украиной был бы желателен"
- "Россия без Запада не может существовать"
- "Европа пронизана российской агентурой и не торопится помочь Украине"
- "Байден хорошо понимает Россию, у меня есть на него надежда"
- "Украина очень богатая страна"
- о том, зачем США помогать Украине
- "Минские соглашения были изначально мертвы"
- "Мир на Донбассе зависит от господа Бога и Владимира Путина"
- "Донбасс Путину не нужен, ему нужен Киев и вся Украина"
- "Одесса и Харьков должны были повторить судьбу Донбасса"
- об эффективности Зеленского на посту президента
- "Если бы сегодня были выборы, Зеленский снова бы стал президентом"
- о центре по борьбе с дезинформацией
- "В Европе сейчас огромное количество проблем"
- «Индира Ганди – агент КГБ"
- «Сьемки фильма Белингкет про вагнеровцев ещё продолжаются".
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