Дмитрий Гордон в программе "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

- о том, почему даёт интервью по-русски

- о том, зачем Россия стягивает войска на границе с Украиной

- "От России можно ожидать всего, но Украина готова дать отпор агрессору. Повторения сценария 2014 года невозможно"

- "Забудьте о Донбассе: Донбасс – территория Украины, поэтому куда Киев пойдёт на своей территории – не должно волновать Россию"

- "Россиянам не стоит инвестировать в Крым"

- о жителях Донбасса, которые получили российские паспорта: "Они ошиблись: они эти паспорта порвут, выкинут в мусорное ведро и будут жить спокойно в Украине"

- об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной

- о коридоре Путина в Крым

- о поездке Зеленского на Донбасс

- "Украинская армия должна быть контрактной с большими зарплатами"

- "37 миллиардов долларов воруют из бюджета"

- о заседаниях СНБО

- об отношении украинцев к россиянам

- "Мы во всеоружии и готовы к вашему приходу, но в Россию пойдут тысячи гробов"

- "Мы готовы заплатить цену за возврат своих территорий"

- "Фильм Белингкет будет хуже, чем я предполагал"

- об отношении к "Спутнику" и вакцинации

- "Зонтик НАТО над Украиной был бы желателен"

- "Россия без Запада не может существовать"

- "Европа пронизана российской агентурой и не торопится помочь Украине"

- "Байден хорошо понимает Россию, у меня есть на него надежда"

- "Украина очень богатая страна"

- о том, зачем США помогать Украине

- "Минские соглашения были изначально мертвы"

- "Мир на Донбассе зависит от господа Бога и Владимира Путина"

- "Донбасс Путину не нужен, ему нужен Киев и вся Украина"

- "Одесса и Харьков должны были повторить судьбу Донбасса"

- об эффективности Зеленского на посту президента

- "Если бы сегодня были выборы, Зеленский снова бы стал президентом"

- о центре по борьбе с дезинформацией

- "В Европе сейчас огромное количество проблем"

- «Индира Ганди – агент КГБ"

- «Сьемки фильма Белингкет про вагнеровцев ещё продолжаются".

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