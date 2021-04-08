НАШ - Важливе. Россия угрожает Украине. Янукович станет переговорщиком (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
– Мірошниченко Ігор, народний України VII скл.;
– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань;
– Журавський Віталій, доктор юридичних наук, професор, академік;
– Корнійчук Дмитро, політичний експерт;
– Шлапак Алла, депутат Київради (депутатська фракція ВО "Батьківщина";
– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр).
Обговорювані теми:
– Росія погрожує Україні новою Сребреницею;
– Януковича в переговірники;
– Рекордна смертність в Україні від ковід;
– Датчанин сам помив вікна свого вагона в поїзді.
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