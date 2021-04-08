Марафон. Эскалация на Донбассе. Экстренное заседание ТКГ. Локдаун по всей Украине. Мураев

Марафон. Зеленский на Донбассе. Заявление Кравчука. Вступление в НАТО. Савченко, Москаль

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Фролов Павло, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

– Мірошниченко Ігор, народний України VII скл.;

– Герман Ганна Миколаївна, народний депутат України V, VI скликань;

– Журавський Віталій, доктор юридичних наук, професор, академік;

– Корнійчук Дмитро, політичний експерт;

– Шлапак Алла, депутат Київради (депутатська фракція ВО "Батьківщина";

– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр).

Обговорювані теми:

– Росія погрожує Україні новою Сребреницею;

– Януковича в переговірники;

– Рекордна смертність в Україні від ковід;

– Датчанин сам помив вікна свого вагона в поїзді.

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