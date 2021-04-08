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Время покажет 08.04.2021

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Время покажет 08.04.2021
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Время покажет (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс, чтобы встретиться с украинскими военными и посетить передовую. В конце марта ситуация в Донбассе обострилась. В то время как украинские политики все громче заявляют, что они против эскалации конфликта, ОБСЕ только за три дня зафиксировала 1,5 тыс нарушений.

 

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