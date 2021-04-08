Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс, чтобы встретиться с украинскими военными и посетить передовую. В конце марта ситуация в Донбассе обострилась. В то время как украинские политики все громче заявляют, что они против эскалации конфликта, ОБСЕ только за три дня зафиксировала 1,5 тыс нарушений.

Смотрите онлайн Время покажет (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.