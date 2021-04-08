Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Вольница закончилась. Белоусов изымет сверхдоходы олигархов 08.04.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 08.04.2021. Вольница закончилась. Белоусов изымет сверхдоходы олигархов
08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021 02.04.2021 01.04.2021 31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 26.03.2021
Еще

Царьград. Главное - Вольница закончилась. Белоусов изымет сверхдоходы олигархов (8 Апреля 2021)

32 просмотров
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Инициативы Андрея Белоусова по ускоренному развитию отечественной экономики вновь встречают противодействие системных либералов. Теперь, помимо Силуанова и Набиуллиной, с критикой предложений первого вице-премьера выступил и глава Минэка Максим Решетников.

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Вольница закончилась. Белоусов изымет сверхдоходы олигархов (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу