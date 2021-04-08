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Инициативы Андрея Белоусова по ускоренному развитию отечественной экономики вновь встречают противодействие системных либералов. Теперь, помимо Силуанова и Набиуллиной, с критикой предложений первого вице-премьера выступил и глава Минэка Максим Решетников.

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