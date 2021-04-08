Послание Путина: почему важно для всех

Война на Дальнем Востоке: Китай готовится к битве за Тайвань против США и Японии

Высокие шансы стать интернет-мемом имеет новое высказывание Сергея Лаврова о политике США. Глава МИД России без обиняков охарактеризовал поведение американских «партнёрах», когда общался с прессой по итогам переговоров с казахстанским коллегой.

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