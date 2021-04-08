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Политическая Россия. «Тупая линия»: Лавров откровенно высказался о политике США 08.04.2021

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Политическая Россия 08.04.2021. «Тупая линия»: Лавров откровенно высказался о политике США
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Политическая Россия - «Тупая линия»: Лавров откровенно высказался о политике США (8 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Высокие шансы стать интернет-мемом имеет новое высказывание Сергея Лаврова о политике США. Глава МИД России без обиняков охарактеризовал поведение американских «партнёрах», когда общался с прессой по итогам переговоров с казахстанским коллегой.

 

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