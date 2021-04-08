В этом выпуске:

- С начала года в России банкротами себя признали 40 тысяч человек, это на 80% больше, чем годом ранее;

- Центробанк наторговал в минус – золотовалютные резервы сократились до минимума с 2018 года;

- Силуанов предложил пустить пенсионные накопления на строительство мегапроектов;

- Штаты готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции;

- Глава генштаба Герасимов – с инспекцией в Восточном военном округе, Зеленский – на Донбассе;

- Госдума выходит на борьбу с серой занятостью;

- В Госдуме предлагают расширить полномочия судебных приставов;

- Антимонопольная служба нагрянула к владельцам автозаправок;

- На судостроительном заводе «Звезда» забастовка – несколько десятков человек требуют платить столько, сколько было обещано;

- Кормить в школах стали больше, но хуже;

- Северная Ирландия бунтует – на улицах стычки между сторонниками и противниками независимости от Британии;

- Американский канал PBS показал интервью с командиром сирйиской Аль-Каиды;

- Китай стал крупнейшим после России кредитором бывших советских республик;

- После учений китайского флота Тайвань предупредил Пекин, что будет сбивать китайские беспилотники;

- Китай приступает к строительству уже пятого космодрома.

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