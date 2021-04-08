Константин Сёмин - Банкрот на банкроте. Резервы тают. Космос - китайский? Галопом по Европам (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- С начала года в России банкротами себя признали 40 тысяч человек, это на 80% больше, чем годом ранее;
- Центробанк наторговал в минус – золотовалютные резервы сократились до минимума с 2018 года;
- Силуанов предложил пустить пенсионные накопления на строительство мегапроектов;
- Штаты готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции;
- Глава генштаба Герасимов – с инспекцией в Восточном военном округе, Зеленский – на Донбассе;
- Госдума выходит на борьбу с серой занятостью;
- В Госдуме предлагают расширить полномочия судебных приставов;
- Антимонопольная служба нагрянула к владельцам автозаправок;
- На судостроительном заводе «Звезда» забастовка – несколько десятков человек требуют платить столько, сколько было обещано;
- Кормить в школах стали больше, но хуже;
- Северная Ирландия бунтует – на улицах стычки между сторонниками и противниками независимости от Британии;
- Американский канал PBS показал интервью с командиром сирйиской Аль-Каиды;
- Китай стал крупнейшим после России кредитором бывших советских республик;
- После учений китайского флота Тайвань предупредил Пекин, что будет сбивать китайские беспилотники;
- Китай приступает к строительству уже пятого космодрома.
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