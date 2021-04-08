Телеканал Дождь - Санкции США против России. Успехи и неудачи Путина: опрос россиян. Отставка ульяновского губернатора (8 Апреля 2021)
Опубликовано: 8 Апреля 2021
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В США рассматривают возможность введения новых санкций и высылки российских дипломатов в ответ на возможное вмешательство в президентские выборы и кибератаку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
По информации Politico, в Белом доме обсуждают назначение специального представителя, который бы возглавил закрытые переговоры о прекращении строительства «Северного потока-2». Основной его целью называют остановку строительства газопровода, которое при этом не оттолкнет Германию. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал США и их союзников ненадежными партнерами, а также заявил о готовности Москвы ответить на любые недружественные шаги Вашингтона.
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