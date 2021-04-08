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Вечер с Владимиром Соловьевым 08.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 08.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (8 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Наверное, в следующий раз, когда Байдену захочется написать книгу, она будет называться Как за сто дней разругаться со всем миром и поставить его на грань ядерной войны. Пока близко, очень близко, ссорятся налево и направо, с кем-то пытаются и помириться, но тоже как-то пугающе. Администрация Байдена закончила обзор так называемых злонамеренных действий России, никаких доказательств, как обычно, нет, но уже известны возможные последствия.

 

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