Наверное, в следующий раз, когда Байдену захочется написать книгу, она будет называться Как за сто дней разругаться со всем миром и поставить его на грань ядерной войны. Пока близко, очень близко, ссорятся налево и направо, с кем-то пытаются и помириться, но тоже как-то пугающе. Администрация Байдена закончила обзор так называемых злонамеренных действий России, никаких доказательств, как обычно, нет, но уже известны возможные последствия.

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