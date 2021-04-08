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Несмотря на действие соглашений о стабилизации цен, продовольственные товары обходятся россиянам всё дороже. Как следует из данных Росстата, куриное мясо в России в марте подорожало на 7,2%, яйца — на 5,3%, кроме того, на 2,1% выросла средняя стоимость сахара и на 1,2% — подсолнечного масла.

«В марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур — на 7,2%, баранину (кроме бескостного мяса) — на 5%, окорочка куриные — на 4,4%, кулинарные изделия из птицы — на 2,4%, говядину (кроме бескостного мяса) — на 2,3%, печень говяжью — на 2,2%, свинину (кроме бескостного мяса) — на 1,9%», — говорится в сообщении статистического ведомства.

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