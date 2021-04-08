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Время в 21:00 08.04.2021

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Время в 21:00 08.04.2021
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Время в 21:00 (8 Апреля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 8 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: первые поручения президента по итогам большого совещания уже даны; Алексей Русских назначен врио главы Ульяновской области; в Европе не стихают интриги вокруг российского "Спутника V"; правительство выделяет средства на реконструкцию дорог к туробъектам; Владимир Зеленский снова в Донбассе - цели обсудят в программе "Большая игра"; новый экипаж готовится к отправке на МКС.

 

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