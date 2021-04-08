Смотрите в этом выпуске: первые поручения президента по итогам большого совещания уже даны; Алексей Русских назначен врио главы Ульяновской области; в Европе не стихают интриги вокруг российского "Спутника V"; правительство выделяет средства на реконструкцию дорог к туробъектам; Владимир Зеленский снова в Донбассе - цели обсудят в программе "Большая игра"; новый экипаж готовится к отправке на МКС.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (8 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.