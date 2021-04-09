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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков 09.04.2021

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Утренний разворот 09.04.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Илья Новиков (9 Апреля 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Аскар Туганбаев, IT-эксперт, один из основателей сервиса RuTube

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Сергей Федосеев, продюсер, житель Словакии

- Виталий Всеволодович Манский, режиссер документального кино, президент фестиваля «Артдокфест»

- Живой гвоздь: Илья Новиков, адвокат.

 

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