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СПЧ о Навальном. Российские военные у границы с Украиной. Зеленский в Донбассе. Новые санкции США

Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Он добавил, что если Киев начнет боевые действия в Донбассе, то это будет «началом конца» Украины.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой, чтобы встретиться с украинскими военными и «поддержать боевой дух защитников». Он также заявил, что в зоне боевых действий погиб 23-летний украинский солдат.

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