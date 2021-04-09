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Дождь. Военные торги. Как Украина и Россия готовятся к эскалации конфликта в Донбассе 09.04.2021

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Телеканал Дождь 09.04.2021. Военные торги. Как Украина и Россия готовятся к эскалации конфликта в Донбассе
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Телеканал Дождь - Военные торги. Как Украина и Россия готовятся к эскалации конфликта в Донбассе (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Он добавил, что если Киев начнет боевые действия в Донбассе, то это будет «началом конца» Украины. 

 

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс с рабочей поездкой, чтобы встретиться с украинскими военными и «поддержать боевой дух защитников». Он также заявил, что в зоне боевых действий погиб 23-летний украинский солдат. 

 

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