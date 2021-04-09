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Соловьёв LIVE. Баранец рассказал, что Россия сделает с американскими кораблями в Черном море 09.04.2021

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Соловьёв LIVE 09.04.2021. Баранец рассказал, что Россия сделает с американскими кораблями в Черном море
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Соловьёв LIVE - Баранец рассказал, что Россия сделает с американскими кораблями в Черном море (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.


США рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море. На данный момент не ясно, уведомили ли США о своих планах.

 

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