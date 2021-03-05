Криминальная пластическая хирургия и коучи-самоучки во всей красе.

Москва. Погибла 20-летняя начинающая писательница Аделина Шелдон. Причина — сухая диета и полное обезвоживание организма.

Красноярск. Виктория нашла гастролирующего косметолога в соцсетях. Сеанс «красоты» был назначен прямо в торговом центре. Когда «губы бантиком» на глазах доктора Марины раздуло до небес, она включила «третью космическую» и была такова.

В сети чего только не насоветуют! Бьюти-лайфхаки на каждом шагу: каждый второй блогер мнит себя великим косметологом, дерматологом или мастером эпиляции. А врачам потом приходится расхлебывать последствия. Например, дерматологи общим фронтом выступили против восковой эпиляции лица, ставшей трендом в TikTok: «Это смертельно опасно!»

Правовой дайджест недели. Нижегородская область, поселок Кудьма. Садовник расправился с семьей из четырех человек, не пощадил даже шестилетнего ребенка. По версии следствия, главный мотив преступления — деньги. Адвокат это отрицает, хотя из сейфа пропал миллион рублей. Причем сам гастарбайтер на допросе обвинил семью в жадности.

Теща спортивного комментатора Виктора Гусева попала в сети мошенников и лишилась своей квартиры.

Красноярский край. Видеочат с обнаженными девицами в кадре приносил доход организаторам до 5 млн рублей ежемесячно. В ходе арестов и обысков изъята крупная наличность в рублях и валюте, банковские карты, электронные носители информации. Девять человек арестованы.

Федот, да не тот. Жила-была милая девушка Диана, учитель начальных классов. А потом выяснилось, что у нее 10 судимостей, каждая вторая — за наркотики. Такая же оказия приключилась с актером Иваном Куколевым — он не знает, куда теперь бежать и что делать. Екатеринбуржец с женой не один месяц был в шоке — по копиям их паспортов кто-то в Москве набрал кредитов в разных микрокредитных конторах. «Раздвоение личности» произошло в Чите. Полная тезка нашей героини влезла в долги, только сама за них не расплачивается. И судебные приставы приходят не к ней. А как бы Сергея Лаврентьева сняли с поезда — «угнал машину». Еще через пару лет новый «прокол» — разбойное нападение.

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