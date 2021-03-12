Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. 3 года вранья и «хайли лайкли». Почему Англия замалчивает тот факт, что Солсбери «для жительства» бывшего полковника ГРУ и двойного агента был выбран не случайно: именно там по сей день живет Пабло Миллер, некогда высокопоставленный кадровый офицер Ми-6, завербовавший Скрипаля. Почему не пишут о том, что дома у беглого предателя была проведена прямая телефонная линия с Секретной разведывательной службой, да и сам дом был куплен при помощи Ми-6.

Почему сразу после инцидента всем британским СМИ было категорически рекомендовано «забыть навсегда» имя Миллера. Почему не афишируют тот факт, что за полчаса до отравления в центральном городском парке, у ручья, кормили уточек хлебом Скрипалей еще несколько подростков — и никто не пострадал! А полицейский Ник Бейли, который первым прибыл осматривать дом, на пороге нацепил на себя костюм химзащиты, хотя нигде никакой информации о «Новичке» еще не циркулировало. Мало того — полицейский умудрился заразиться, и его якобы лечили!

Самое удивительное — это общий почерк преступлений и манера поведения официальных властей: если сравнивать дело Скрипалей с делом Александра Литвиненко, который получил смертельную дозу радиоактивного полония еще в 2006-м году, и даже с мнимым отравлением скандального блоггера, которого «лечили» уже в Германии. Генеральный директор RT Алексей Николов, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин, депутат Госдумы РФ Андрей Луговой — об инциденте в Солсбери, Лондоне и ситуации на сегодняшний день.

Смотрите онлайн Человек и закон (12 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.