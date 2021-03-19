Охотники за квадратными метрами. Они подделывают документы, клеят усы и бороды, нанимают актеров. Они знают, кто и где умер, кого на что зацепить, и как по-быстрому все оформить. Семья спортивного комментатора Виктора Гусева стала жертвой квартирных аферистов. Новый поворот в деле: в этот четверг, 18 марта, в Мособлсуде состоялось заседание, на котором была избрана мера пресечения женщине-курьеру — это она забирала деньги у тещи Гусева за проданную квартиру, чтобы передать их мошенникам.

Челябинск: подставной человек по поддельному паспорту умудрился переоформить квартиру Дмитрия Боровинского в собственность и продать. Похожая история произошла в Москве. Собственником квартиры странным образом стал арендатор. Семья Давыдовых стала выяснять, что к чему. Они доказали, что все случившееся — незаконно. Было возбуждено два дела: уголовное и гражданское. В январе этого года мошенник отправился в колонию на 8 лет, а Давыдовы до сих пор ждут снятия ареста со своей квартиры.

Аферист забрал себе их жилье за 9 рабочих дней, а им, чтобы его вернуть, понадобилось полтора года судов и нервотрепки. Москва, Южное Бутово. Департамент городского имущества отбирает «однушку» у добросовестного приобретателя (в эти квадратные метры вложен материнский капитал плюс личные накопления плюс ребенок-инвалид и ипотека на 20 лет, которую одобрил Сбербанк, досконально проверив все правоустанавливающие документы). Якобы квартира была оформлена в собственность незаконно, исковая давность не имеет значения. Идут суды.

Правовой дайджест недели. Необычное ДТП в США. Во Флориде, в городке Пемброк Пайнс на автомобиль с неба рухнул самолет. В Чите парашютист стропами парашюта зацепился за хвост вертолета. В Добрянке Пермского края пьяный тракторист решил ночью прокатиться по родным дворам и навести порядок. Как итог — пять разбитых машин и сломанный козырек подъезда. В Москве поймали злостного неплательщика штрафов. На счету водителя внедорожника 2 тысячи административных правонарушений на четыре миллиона рублей.

Еще и водительских прав не было! На улицах Нижневартовска появился ручной медведь — сбежал из зверинца при гостинице. Алтай: глава Минздрава региона погорел на взятках. Придумал на пару со своим помощником схему «отката» за покровительство и выигранные тендеры на поставку медицинского оборудования и медикаментов. Изъяты 5 миллионов рублей, которые были припрятаны в дощатом туалете.

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