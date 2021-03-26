Осторожно: телефонные мошенники, которые нагло чистят кредитные карты и банковские счета доверчивых граждан. Бывшего министра экономики РФ Якова Уринсона аферисты убедили отдать им 11 миллионов. Директора языковой школы мошенники изводили четыре часа подряд, и он перевел почти 900 тысяч. Пенсионерку держали на крючке девять дней: возьмите кредит, поместите деньги на якобы безопасный счет — в итоге женщина взяла свою же квартиру как бы в ипотеку под бешеные проценты, а четыре миллиона «ушли в никуда». Однако в Питере — беспрецедентный случай. Генерал МВД в отставке перевел телефонным мошенникам 600 тысяч, «обнальщиков» удалось найти за неделю. Северодвинск, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Братск, Астрахань… Продолжение темы.

Правовой дайджест недели. Пенза. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в коррупции и в лоббировании интересов одного из крупнейших поставщиков лекарств от СOVID-19. В качестве взятки фигурируют Mercedes, Bréguet, «живые деньги» на общую сумму 30 млн, плюс найдены еще 500 млн и пистолет. Оперативно-следственные действия в рабочих кабинетах и по домашним адресам ряда должностных лиц топ-уровня и представителей бизнеса. Новые подробности громкого уголовного дела.

Уфа. Две дочери обвинили отца в изнасиловании. Оговорили. Потому что был строгим и контролировал каждый шаг, а они решили отомстить. «Последнее слово» уже прозвучало: прокурор запросил 21 год тюрьмы за преступление, которого не было.

Москва. Как тесть бывшего зятя «заказал». За 3,5 млн рублей. Неожиданная подробность: тесть — фигура в научных кругах серьезная: это Александр Кибальченко, один из разработчиков космического «Бурана». На днях конструктор объявил голодовку в следственном изоляторе.

Москва. Столичные полицейские задержали блогеров, которые своим розыгрышем чуть не довели до инфаркта водителя такси бизнес-класса. Все тщательно спланировали: вызвали такси, попросили положить пакеты с покупками в багажник, снимали с нескольких точек, даже скрытой камерой. А потом дали по газам! Спустя 20 минут автомобиль вернули, однако потерпевший написал заявление в полицию. В этот же день троих пранкеров задержали, одного из них отправили за решетку, остальных под домашний арест. Шутку могут оценить в 7 лет тюрьмы каждому.

Коломна. Скандальная история любви и ненависти. Богатого вдовца обирает «простая» парикмахерша. У нее — взрослый сын, у него — три дочери (две из них еще несовершеннолетние) и болезнь Альцгеймера. Корреспонденты программы начали.

Смотрите онлайн Человек и закон (26 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.