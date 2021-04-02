Да здравствует «развод лохов»! Подстава с рестораном, астрономические счета и сбежавшая в последний момент как бы дочка депутата. Корреспондентам программы удалось внедриться в «бригаду» Рафаэля, которая прочно обосновалась в социальных сетях для знакомств. Технология обмана вроде бы проста: девушка (но это может быть и юноша, который ведет активную переписку) «из очень обеспеченной семьи, для которой важны только чувства» знакомится в сети с молодым человеком и приглашает его на свидание. После выхода нашего расследования в эфир в редакцию программы стали обращаться пострадавшие. Выясняется и другое: похожая сеть действует не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Продолжение расследования.

Кто, как и зачем делает из нас информационных рабов. Как Байден победил Трампа и зачем стал президентом США. Как подружился с IT-гигантами и на что эта дружба способна повлиять. Вот он, «ближний круг» президента Байдена и вице-президента Камалы Харрис: личные помощники, друзья и даже члены семьи напрямую или через одно рукопожатие пересекаются с Big Tech. Синтия Хоган долгие годы была юрисконсультом сенатора Байдена, потом перешла на работу в Apple, занимала пост вице-президента по государственной политике. Ныне снова в команде Байдена. Ник Клегг слывет лучшим другом 46-го президента.

В империи Цукерберга он вице-президент по международным делам и связям с общественностью. Джессика Герц — действующий секретарь штаба Белого дома. Сделала у Цукерберга головокружительную карьеру — от начинающего юриста до главного юрисконсульта по вопросам регулирования. Племянница Камалы Харрис успела поработать в четырех технологических компаниях Кремниевой долины, а ее муж по-прежнему один из основных топ-менеджеров крупнейшей соцсети. И это только вершина айсберга! Специальное расследование.

Ох уж эти соседи! Коттеджный поселок «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах на этой неделе зажег и в прямом, и в переносном смысле. Соседям Владимира Барданова, который устроил стрельбу, спалил дотла собственный дом и сам погиб в огне пожарища, и в страшном сне не могло присниться, в какую передрягу они попадут. Равно как и жителям многоквартирного дома на Мосфильмовской: они вызвали наряд для подгулявшей компании, а в «нехорошей квартире» — стриптизерши, кокаин, песни в голос. Саратов. Буйный сосед пудовой гирей бьет по дверям, по трубам и окнам. А еще кидает кирпичи на припаркованные автомобили.

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