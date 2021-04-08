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Открытый эфир. Кто создает нацистов на Украине и будет ли война в Донбассе 08.04.2021

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Открытый эфир 08.04.2021. Кто создает нацистов на Украине и будет ли война в Донбассе
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Открытый эфир - Кто создает нацистов на Украине и будет ли война в Донбассе (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Завтра была война? Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что если - «Киев пойдет в наступление, ДНР не остановится на своих нынешних границах».

 

- 7 лет под колпаком карателей. Что происходит на территориях Донбасса, которые контролируются ВСУ? Как людей заставляют воспевать Бандеру, репрессируют из-за русского языка и несогласия с действиями местной власти?

 

- Неонацисты в законе. Кто и как создал добровольческий батальон, печально известный своими зверствами, который в итоге стал карманной армией министра МВД Украины Арсена Авакова?

 

- Невооружен, но очень опасен! В Киеве выявили - «настоящего террориста, который посягнул на национальную безопасность страны»! Им оказался оппозиционный политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

 

- Навстречу Дню космонавтики! К 60-летию первого полета человека в космос программа «Военная приемка» подготовила эксклюзивный фильм. Почему операциями по спасению космонавтов руководит не МЧС, и не Роскосмос, а Минобороны?

 

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