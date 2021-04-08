Между тем. Украина-2021: в НАТО или в партизаны 01.04.2021

Официальный Киев, а следом за ним и коллективный Запад уже который день пугают рядовых обывателей подготовкой российского вторжения на Украину. И в доказательство показывают наши эшелоны с военной техникой. Кадры эти, похоже, не фейк.

Но с чем в реальности связано передвижение российских войск? Зачем Америка вновь пугает мир «российской агрессией»? И кто, на самом деле, подливает масла в огонь конфликта на юго-востоке Украины? Зачем начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей вдруг решил обновить с Россией «соглашения о пресечении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве»?

Вернутся ли США при Байдене в договор по открытому небу? И почему американскому президенту Украина интереснее миграционного кризиса на родине?

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