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Между тем. Страсти по Украине: к чему Вашингтон толкает Киев 08.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 08.04.2021. Страсти по Украине: к чему Вашингтон толкает Киев
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Между тем с Наталией Метлиной - Страсти по Украине: к чему Вашингтон толкает Киев (8 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Официальный Киев, а следом за ним и коллективный Запад уже который день пугают рядовых обывателей подготовкой российского вторжения на Украину. И в доказательство показывают наши эшелоны с военной техникой. Кадры эти, похоже, не фейк.

 

Но с чем в реальности связано передвижение российских войск? Зачем Америка вновь пугает мир «российской агрессией»? И кто, на самом деле, подливает масла в огонь конфликта на юго-востоке Украины? Зачем начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей вдруг решил обновить с Россией «соглашения о пресечении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве»?

 

Вернутся ли США при Байдене в договор по открытому небу? И почему американскому президенту Украина интереснее миграционного кризиса на родине?

 

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