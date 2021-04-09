Война на Дальнем Востоке: Китай готовится к битве за Тайвань против США и Японии

В студии PolitRussia Ярослав Игнатовский, гендиректор аналитического центра "Политген".

- Какой будет новая Госдума?

- Почему внесистемная оппозиция не может договориться внутри самой себя?

- О расколе внутри КПРФ

- О популярности ЛДПР

- Как будут протестовать летом?

- Каков электоральный потенциал Донбасса?

- Донбасс: горячая фаза неизбежна?

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