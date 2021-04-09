Политическая Россия - Будущая Госдума: "большая четвёрка" и пустота (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
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В студии PolitRussia Ярослав Игнатовский, гендиректор аналитического центра "Политген".
- Какой будет новая Госдума?
- Почему внесистемная оппозиция не может договориться внутри самой себя?
- О расколе внутри КПРФ
- О популярности ЛДПР
- Как будут протестовать летом?
- Каков электоральный потенциал Донбасса?
- Донбасс: горячая фаза неизбежна?
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