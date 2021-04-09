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Николай Стариков. Украина в НАТО и глобальная война 09.04.2021

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Николай Стариков 09.04.2021. Украина в НАТО и глобальная война
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Николай Стариков - Украина в НАТО и глобальная война (9 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Украина отказалась проводить переговоры по Донбассу в Минске. Поговорили также и о том, какие шансы Украины на вступление в НАТО. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. Но так ли это на самом деле?


- Что мешает Украине вступить в НАТО? 
- Обострение в Донбассе: какую помощь окажут Украине США и Великобритания? 
- Почему Украина отказывается от переговоров по Донбассу в Минске? 
- Выгоден ли России и Донбассу отказ от Минских соглашений?
- Седьмая годовщина провозглашения ДНР: почему не удалось организовать крымский сценарий? 
- Украинское наступление на Донбасс: какие последствия для Зеленского? И способен ли Зеленский начать войну?

 

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