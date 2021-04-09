В очередном интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», речь зашла о том, почему Украина отказалась проводить переговоры по Донбассу в Минске. Поговорили также и о том, какие шансы Украины на вступление в НАТО. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. Но так ли это на самом деле?



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