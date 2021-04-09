Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца» для Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство). По его словам, в случае возобновления масштабных военных действий в Донбассе, Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан. К февралю текущего года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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