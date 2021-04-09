Соловьёв LIVE - Выборы 2021. Кастюкевич о праймериз ЕР, политике, волонтерах (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Против них миллионная российская армия». Баранец о жестком предупреждении Кремля в адрес Украины
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Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич о процедуре праймериз и волонтерах в политике.
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