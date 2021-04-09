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Соловьёв LIVE. Выборы 2021. Кастюкевич о праймериз ЕР, политике, волонтерах 09.04.2021

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Соловьёв LIVE 09.04.2021. Выборы 2021. Кастюкевич о праймериз ЕР, политике, волонтерах
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Соловьёв LIVE - Выборы 2021. Кастюкевич о праймериз ЕР, политике, волонтерах (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич о процедуре праймериз и волонтерах в политике.

 

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