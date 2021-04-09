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Брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой 09.04.2021

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Видео 09.04.2021. Брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой
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Видео - Брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Прямая трансляция. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики.

 

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