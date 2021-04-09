Видео - Брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
Сергей Михеев. Власти выкачивают деньги из мигрантов! Радикальное изменение миграционной политики
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Прямая трансляция. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по текущим вопросам внешней политики.
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