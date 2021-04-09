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Королевская семья сообщила о смерти принца Филиппа — мужа Елизаветы II. Ему было 99 лет. «С глубокой скорбью ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа», — говорится в сообщении королевской семьи.

Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для уроженца Луганской области Павла Грин-Романова по делу о распылении газового баллончика на акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора Анну Ромащенко. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни, по отношению к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, на акции протеста Грин-Романов, находящийся в тот момент на Комсомольской площади, распылил перцовый газ в лицо сотруднику Росгвардии.

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