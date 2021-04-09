Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. 3,5 года колонии после акции за Навального. Умер муж королевы Елизаветы. Макаревич о политзаключенных 09.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 09.04.2021. 3,5 года колонии после акции за Навального. Умер муж королевы Елизаветы. Макаревич о политзаключенных
09.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021
Еще

Телеканал Дождь - 3,5 года колонии после акции за Навального. Умер муж королевы Елизаветы. Макаревич о политзаключенных (9 Апреля 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 9 Апреля 2021

Королевская семья сообщила о смерти принца Филиппа — мужа Елизаветы II. Ему было 99 лет. «С глубокой скорбью ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа», — говорится в сообщении королевской семьи.

 

Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для уроженца Луганской области Павла Грин-Романова по делу о распылении газового баллончика на акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора Анну Ромащенко. Мужчину обвиняют в применении насилия, опасного для жизни, по отношению к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, на акции протеста Грин-Романов, находящийся в тот момент на Комсомольской площади, распылил перцовый газ в лицо сотруднику Росгвардии.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь 3,5 года колонии после акции за Навального. Умер муж королевы Елизаветы. Макаревич о политзаключенных (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу