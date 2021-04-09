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Время покажет 09.04.2021

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Время покажет 09.04.2021
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Время покажет (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Гагарин снова в космосе. Российский космический корабль Юрий Гагарин отправился на орбиту. А спутник готовится отправится в Германию. Прививку хотят сделать больше половины жителей страны. Прорвали оборону условного противника. Морпехи высадились на Камчатке. Амуру фиговый листок. Венере три. На скульптуры в эрмитаже пожаловались. Проводится проверка их влияния на детей.

 

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Комментариев: 1
Александр
9 Апреля 2021, 17:15
ГОСПОДИ-да где же наши правоохранительные органы? На центральном телевидении оскорбляют Российский Флаг-позорище. ЭХ ВЫ.
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