Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Российские "илонмаски" пытались присосаться к бюджету, но не взлетело 09.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 09.04.2021. Российские "илонмаски" пытались присосаться к бюджету, но не взлетело
09.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 05.04.2021
Еще

Политическая Россия - Российские "илонмаски" пытались присосаться к бюджету, но не взлетело (9 Апреля 2021)

13 просмотров
3
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 9 Апреля 2021

Жульнические лавры Илона Маска не дают покоя отечественным «креативщикам», тоже жаждущим поучаствовать в «распиле» космического бюджета. Однако в «отсталой» России с этим делом гораздо сложнее, чем в «передовых» США. И потому компания «Космокурс», 7 лет имитировавшая «частный космос», объявила о своём закрытии. А мамкины «борцы с Режимом» тут же хором заголосили своё: «да что же у нас за страна-то такая!?».

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Российские "илонмаски" пытались присосаться к бюджету, но не взлетело (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу