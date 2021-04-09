Жульнические лавры Илона Маска не дают покоя отечественным «креативщикам», тоже жаждущим поучаствовать в «распиле» космического бюджета. Однако в «отсталой» России с этим делом гораздо сложнее, чем в «передовых» США. И потому компания «Космокурс», 7 лет имитировавшая «частный космос», объявила о своём закрытии. А мамкины «борцы с Режимом» тут же хором заголосили своё: «да что же у нас за страна-то такая!?».

Смотрите онлайн Политическая Россия Российские "илонмаски" пытались присосаться к бюджету, но не взлетело (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.