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Соловьёв LIVE. «Нужно держать порох сухим»: Сатановский рассказал, откуда США могут перебросить войска на Украину 09.04.2021

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Соловьёв LIVE 09.04.2021. «Нужно держать порох сухим»: Сатановский рассказал, откуда США могут перебросить войска на Украину
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Соловьёв LIVE - «Нужно держать порох сухим»: Сатановский рассказал, откуда США могут перебросить войска на Украину (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Байден вывел добрую половину американских войск из Саудовской Аравии, которые ввел туда Трамп. Войска, которые Америка убрала, должны где-то всплыть. Вопрос – где? 
На прямой связи со студией – политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. 

 

Администрация президента Джо Байдена резко поменяла курс в отношении Ирана. Возможен возврат США к ядерной сделке с Тегераном и смягчение позиции Вашингтона в отношении этой страны. Так считает известный российский ученый и политолог Евгений Сатановский.

 

По мнению Сатановского, о таком повороте внешнеполитического курса Вашингтона говорит, в частности, то, что США вывели значительную часть своих войск из Саудовской Аравии. «Там осталось 50 тысяч военных из тех 90 (тысяч), которые там оказались при Трампе на пике противостояния с Ираном Эр-Рияда», — сказал Сатановский.

 

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