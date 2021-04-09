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Байден вывел добрую половину американских войск из Саудовской Аравии, которые ввел туда Трамп. Войска, которые Америка убрала, должны где-то всплыть. Вопрос – где?

На прямой связи со студией – политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Администрация президента Джо Байдена резко поменяла курс в отношении Ирана. Возможен возврат США к ядерной сделке с Тегераном и смягчение позиции Вашингтона в отношении этой страны. Так считает известный российский ученый и политолог Евгений Сатановский.

По мнению Сатановского, о таком повороте внешнеполитического курса Вашингтона говорит, в частности, то, что США вывели значительную часть своих войск из Саудовской Аравии. «Там осталось 50 тысяч военных из тех 90 (тысяч), которые там оказались при Трампе на пике противостояния с Ираном Эр-Рияда», — сказал Сатановский.

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