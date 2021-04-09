Марафон. Зеленский на Донбассе. Заявление Кравчука. Вступление в НАТО. Савченко, Москаль

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1

– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Володимир Крейденко, народний депутат від фракції "Слуга народу";

– Анатолій Бурміч, народний депутат від фракції "ОПЗЖ";

– Лариса Білозір, народний депутат від групи "Довіра";

– Дмитро Білоцерківець, народний депутат VIII скликання, радник міського голови Києва;

17.15-18.00

– Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики.

Обговорювані теми:

– Донбас загострення. Путін відмовляється говорити із Зеленським. Реакція Білого дому;

– Вакцинація і локдаун. Кличко готовий показувати трупи;

– Соціологія "Рейтинг". Якби завтра вибори, то Президентом знову став би Зеленський.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Путин не хочет говорить с Зеленским. Президентские рейтинги. Локдаун. Бортник (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.