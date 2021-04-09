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НАШ. Марафон. Путин не хочет говорить с Зеленским. Президентские рейтинги. Локдаун. Бортник 09.04.2021

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НАШ 09.04.2021. Марафон. Путин не хочет говорить с Зеленским. Президентские рейтинги. Локдаун. Бортник
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НАШ - Марафон. Путин не хочет говорить с Зеленским. Президентские рейтинги. Локдаун. Бортник (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Володимир Крейденко, народний депутат від фракції "Слуга народу";
– Анатолій Бурміч, народний депутат від фракції "ОПЗЖ";
– Лариса Білозір, народний депутат від групи "Довіра";
– Дмитро Білоцерківець, народний депутат VIII скликання, радник міського голови Києва;

17.15-18.00
– Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики.

 

Обговорювані теми:
– Донбас загострення. Путін відмовляється говорити із Зеленським. Реакція Білого дому; 
– Вакцинація і локдаун. Кличко готовий показувати  трупи;
– Соціологія "Рейтинг". Якби завтра вибори, то Президентом знову став би Зеленський.

 

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