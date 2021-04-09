НАШ - Марафон. Путин не хочет говорить с Зеленским. Президентские рейтинги. Локдаун. Бортник (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.40 ЧАСТИНА 1
– Головні новини у викладі Артема Нікіфорова і Ольги Веремій;
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Володимир Крейденко, народний депутат від фракції "Слуга народу";
– Анатолій Бурміч, народний депутат від фракції "ОПЗЖ";
– Лариса Білозір, народний депутат від групи "Довіра";
– Дмитро Білоцерківець, народний депутат VIII скликання, радник міського голови Києва;
17.15-18.00
– Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики.
Обговорювані теми:
– Донбас загострення. Путін відмовляється говорити із Зеленським. Реакція Білого дому;
– Вакцинація і локдаун. Кличко готовий показувати трупи;
– Соціологія "Рейтинг". Якби завтра вибори, то Президентом знову став би Зеленський.
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