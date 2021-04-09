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Перший Незалежний. Аргумент 09.04.2021

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Перший Незалежний 09.04.2021. Аргумент
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Перший Незалежний - Аргумент (9 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ток-шоу "АРГУМЕНТ" с Еленой Кирик и Виталием Диким на "Першому Незалежному"
Гости студии:
Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Виктор Суслов, экс-министр экономики
Алексей Якубин, политолог
Виктор Скаршевский, экономический эксперт
Александр Лазарев, политолог
Андрей Бузаров, адвокат
Наталья Землянская, эксперт по трудовым отношениям и миграции
Дмитрий Марунич, эксперт по вопросам энергетики


Темы программы:
- ситуация на Донбассе;
- переговоры в "нормандском формате";
- встреча президентов Зеленского и Макрона;

 

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