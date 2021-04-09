"Рыбный день" с Дмитрием Спиваком

Большой день. Мы получили дипломатическую пощечину

Ток-шоу "АРГУМЕНТ" с Еленой Кирик и Виталием Диким на "Першому Незалежному"

Гости студии:

Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Виктор Суслов, экс-министр экономики

Алексей Якубин, политолог

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Александр Лазарев, политолог

Андрей Бузаров, адвокат

Наталья Землянская, эксперт по трудовым отношениям и миграции

Дмитрий Марунич, эксперт по вопросам энергетики



Темы программы:

- ситуация на Донбассе;

- переговоры в "нормандском формате";

- встреча президентов Зеленского и Макрона;

Смотрите онлайн Перший Незалежний Аргумент (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.