До послания президента федеральному собранию остается чуть меньше двух недель и цель этого выступления обозначить стратегические задачи для власти и страны, в первую очередь в социально-экономическом плане. Послания оглашаются каждый год и вот накануне этого Владимир Путин предложил правительству обсудить практические итоги реализации посланий двух прошлых лет.

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