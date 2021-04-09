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В центре событий с Анной Прохоровой 09.04.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Анна Прохорова

До послания президента федеральному собранию остается чуть меньше двух недель и цель этого выступления обозначить стратегические задачи для власти и страны, в первую очередь в социально-экономическом плане. Послания оглашаются каждый год и вот накануне этого Владимир Путин предложил правительству обсудить практические итоги реализации посланий двух прошлых лет.

 

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