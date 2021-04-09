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Царьград. Главное. Силунов опять провалился: Россия потеряла миллиарды 09.04.2021

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Царьград. Главное 09.04.2021. Силунов опять провалился: Россия потеряла миллиарды
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Царьград. Главное - Силунов опять провалился: Россия потеряла миллиарды (9 Апреля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Антон Силуанов, играя с Фондом национального благосостояния, потерял 22 млрд рублей. В феврале Минфин зачем-то решил прикупить 110 млн. юаней, когда китайская валюта находилась по отношению к доллару на пике своей стоимости за последние два года. Уже в марте юань пошел вниз, вследствие чего, ФНБ лишился 22 млрд рублей. При этом, безусловно, расширять торгово-экономическое сотрудничество с Китаем необходимо.

 

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