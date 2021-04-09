Константин Сёмин - Порка за долги. Китайцы уходят. Мульты-миллионеры. Галопом по Европам (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
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В этом выпуске:
- За 2020й китайские инвесторы вывели из России половину вложенных денег;
- Минфин не согласен с гражданами, которые считают нынешние налоги слишком высокими;
- Путин попросил антимонопольщиков проверить цены на жильё;
- Средняя сумма просрочки по кредиту за прошлый год увеличилась почти на треть и достигла 130 тысяч рублей;
- Российские операторы сотовой связи хором жалуются на системные сбои;
- Минторг США добавил в черный список еще семь китайских IT-компаний;
- В США новая эпидемия – оружейная;
- Америка по-прежнему самое дешевое место для богатых, утверждает швейцарский банк Julius Baer;
- Американская разведка опубликовала новый доклад о глобальных тенденциях на ближайшие 20 лет;
- Почти половина российской молодежи ничего не знает о Нюрнбергском трибунале;
- Сюзмультфильм пал жертвой ютуба.
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