В этом выпуске:

- За 2020й китайские инвесторы вывели из России половину вложенных денег;

- Минфин не согласен с гражданами, которые считают нынешние налоги слишком высокими;

- Путин попросил антимонопольщиков проверить цены на жильё;

- Средняя сумма просрочки по кредиту за прошлый год увеличилась почти на треть и достигла 130 тысяч рублей;

- Российские операторы сотовой связи хором жалуются на системные сбои;

- Минторг США добавил в черный список еще семь китайских IT-компаний;

- В США новая эпидемия – оружейная;

- Америка по-прежнему самое дешевое место для богатых, утверждает швейцарский банк Julius Baer;

- Американская разведка опубликовала новый доклад о глобальных тенденциях на ближайшие 20 лет;

- Почти половина российской молодежи ничего не знает о Нюрнбергском трибунале;

- Сюзмультфильм пал жертвой ютуба.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Порка за долги. Китайцы уходят. Мульты-миллионеры. Галопом по Европам (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.