Военные торги. Как Украина и Россия готовятся к эскалации конфликта в Донбассе

3,5 года колонии после акции за Навального. Умер муж королевы Елизаветы. Макаревич о политзаключенных

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Украина - главный вопрос для Путина. Расчеловечивание Навального. Любовь Соболь в студии (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.