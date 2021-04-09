Политическая Россия - CNN: Байден направит корабли в Чёрное море, чтобы Украина напала на Россию (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели в знак поддержки Украины на фоне увеличения военного присутствия России на восточной границе Украины, сообщил в четверг Си-эн-эн представитель министерства обороны США.
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