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Политическая Россия. CNN: Байден направит корабли в Чёрное море, чтобы Украина напала на Россию 09.04.2021

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Политическая Россия 09.04.2021. CNN: Байден направит корабли в Чёрное море, чтобы Украина напала на Россию
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Политическая Россия - CNN: Байден направит корабли в Чёрное море, чтобы Украина напала на Россию (9 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели в знак поддержки Украины на фоне увеличения военного присутствия России на восточной границе Украины, сообщил в четверг Си-эн-эн представитель министерства обороны США.

 

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