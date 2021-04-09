Сенат с Юрием Богдановым - Умные города, развитие ЗАТО, деревянное домостроение, поддержка инвалидов (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Богданов
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Как продвигается государственная программа по созданию доступной среды для инвалидов? Интервью с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой. Что необходимо для развития деревянного домостроения в России, и когда появятся деревянные девятиэтажки? Рассказывает сенатор Ленар Сафин.
Как в России "умнеют" города и кому цифровизация помогает экономить время и деньги? Специальный репортаж программы и интервью с сенатором Ириной Рукавишниковой. Также в выпуске: сенатор Татьяна Кусайко рассказывает о решении проблем социального и медицинского обеспечения жителей ЗАТО, а сенатор Владимир Кравченко поясняет предложения по расширению перечня мер поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.
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