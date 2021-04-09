– Чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду?

– Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни?

– Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду?

– Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО?

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