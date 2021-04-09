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Свобода слова Савика Шустера. «Вся власть совету!» 09.04.2021

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Свобода слова Савика Шустера 09.04.2021. «Вся власть совету!»
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Свобода слова Савика Шустера - «Вся власть совету!» (9 Апреля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 9 Апреля 2021

– Чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду?
– Що буде з тими, кого Президент назвав головними контрабандистами країни?
– Скільки державний бюджет втрачає через контрабанду?
– Референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО?

 

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