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Соловьёв LIVE. Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ 09.04.2021

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Соловьёв LIVE 09.04.2021. Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ (9 Апреля 2021)

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Опубликовано: 9 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

СРОЧНО: Корабли США в Чёрном море.

 

- Донбасс в шаге от войны. Как будут развиваться события на Донбассе?
- Турция поддерживает Украину. Опыт ведениях локальных войн. Обострение на севере Сирии. Канал Стамбул — угроза со стороны Турции
- Дождь и Эхо Москвы работают на бандеровский режим в Киеве.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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