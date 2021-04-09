«Против них миллионная российская армия». Баранец о жестком предупреждении Кремля в адрес Украины

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

СРОЧНО: Корабли США в Чёрном море.

- Донбасс в шаге от войны. Как будут развиваться события на Донбассе?

- Турция поддерживает Украину. Опыт ведениях локальных войн. Обострение на севере Сирии. Канал Стамбул — угроза со стороны Турции

- Дождь и Эхо Москвы работают на бандеровский режим в Киеве.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ (9 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.