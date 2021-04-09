Соловьёв LIVE - Срочно! Корабли США в Чёрном море. Донбасс в шаге от войны. Турция поддерживает Украину. СМЕРШ (9 Апреля 2021)
Опубликовано: 9 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
СРОЧНО: Корабли США в Чёрном море.
- Донбасс в шаге от войны. Как будут развиваться события на Донбассе?
- Турция поддерживает Украину. Опыт ведениях локальных войн. Обострение на севере Сирии. Канал Стамбул — угроза со стороны Турции
- Дождь и Эхо Москвы работают на бандеровский режим в Киеве.
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