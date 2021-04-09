В Турции новый гигантский проект: Эрдоган решил построить канал "Стамбул" в обход Босфора и с Европой теперь разговаривает на равных. Иран не хочет уступать США; ключевым остается вопрос отмены санкций; кто пойдет на уступки первым? 60 лет первому полёту в космос. Человечество шагнуло в космос и застыло на пороге.

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