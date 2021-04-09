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Международное обозрение 09.04.2021

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Международное обозрение 09.04.2021
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Международное обозрение (9 Апреля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

В Турции новый гигантский проект: Эрдоган решил построить канал "Стамбул" в обход Босфора и с Европой теперь разговаривает на равных. Иран не хочет уступать США; ключевым остается вопрос отмены санкций; кто пойдет на уступки первым? 60 лет первому полёту в космос. Человечество шагнуло в космос и застыло на пороге.

 

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