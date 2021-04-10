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Николай Стариков. США против Китая – уйгуры и хлопок 10.04.2021

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Николай Стариков 10.04.2021. США против Китая – уйгуры и хлопок
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Николай Стариков - США против Китая – уйгуры и хлопок (10 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 10 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о грязных методах США в нечестной конкуренции с Китаем. США всегда говорили, что бизнес вне политики. Последние годы наглядно показывают, что где большой бизнес, там всегда рука об руку идёт большая политика. И поэтому, с целью оказания давления на Китай, США начинают подливать масло в огонь тлеющих межнациональных конфликтов на территории Китая. Спекулируя на теме уйгуров, проживающих на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района и исповедующей Ислам тюркской народности Китая, США обвиняют китайское правительство во всех выдуманных ими же самими грехах, побуждая крупные международные компании отказаться от закупки хлопка, производимого в этом районе.

 

- Об отказе ряда компаний от китайского хлопка
- Об использовании США вопроса национальностей в борьбе с Китаем
- О положении в СУАР
- Как США грязными методами ведут неконкурентную борьбу с Китаем.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков США против Китая – уйгуры и хлопок (10 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
И этот
10 Апреля 2021, 09:41
человечек, с утра до вечера трындящий про Америку и Англо-Саксов, готовиться идти на выборы в госдуму в качестве оппоцизии.
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VLAD
10 Апреля 2021, 09:47
Сталин очень хорошо умел гнобить собственный народ, а во внешней политике лепил одну глупость за другой. Глупости эти приходилось исправлять народу, ценой неимоверных жертв. Последний его идиотизм - он позволил образоваться на юге СССР огромному единому Китаю, вместо того чтобы создать там несколько мелких государств. Этот его промах ещё России аукнется.
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